A atriz indiana Sridevi Kapoor morreu devido a um “afogamento acidental”, revelou esta segunda-feira o relatório forense, da perícia do Dubai.

O relatório vem contrariar as informações que davam conta de que a artista tinha sofrido um ataque cardíaco.

Sridevi estava no Dubai para o casamento de um sobrinho.

De acordo o jornal "Gulf News", as informações sobre a causa de morte foram enviadas pela polícia do Dubai, para a família da atriz e para o consulado indiano, na cidade árabe.

O "Gulf News" diz ainda que o resultado do relatório forense pode implicar um atraso na repatriação do corpo. Esperava-se que o corpo fosse levado para a Índia já esta segunda-feira.

Durante mais de 50 anos de carreira, a estrela de Bollywood participou em cerca de 300 filmes, incluindo os clássicos ‘Mr.India’, ‘Chandni’, ‘ChaalBaaz’ e ‘Sadma’.

Reuniram-se multidões à porta da casa da atriz, em Mumbai, para prestar as últimas homenagens.

Também nas redes sociais, a morte de Sridevi despertou expressões de pêsames de companheiros de profissão e líderes políticos.

I have no words. Condolences to everyone who loved #Sridevi . A dark day . RIP

— PRIYANKA (@priyankachopra) 24 de fevereiro de 2018