Está lançada a CUPRA, marca desportiva que se tornou independente da SEAT. O anúncio foi feito esta quinta-feira num evento exclusivo em Barcelona, onde foram revelados identidade e filosofia desportivas, assim como os projetos planeados. O primeiro modelo oficial está aí: o CUPRA Ateca. É, aliás, o modelo que estará em exibição no Salão de Genebra.

SUV abre novo capítulo

Embora conhecida pela veia desportiva, a marca CUPRA vai lançar-se no mercado (para já) com um SUV. O modelo Ateca já é conhecido pela maioria, graças à SEAT mas exibe-se num formato premium.

O design vai ao encontro das linhas existentes na versão mais “civil”, mas adotam (naturalmente) um lado mais desportivo. A recebe um novo spoiler que exibe assinatura CUPRA. A traseira está mais agressiva em relação ao modelo SEAT e exibe quatro ponteiras de escape e saídas de ar.

Look mais desportivo

O CUPRA Ateca está disponível em seis cores: Blue Energy (azul), Velvet Red (vermelho), Silver Brilliant (prateado), Rodium Gray (cinzento) Magic Black (preto) e Nevada White (branco). Quem quiser mais detalhes em carbono, pode optar por um pacote de desempenho opcional que inclui também pinças de travão Brembo.

No habitáculo, o tecido Alcantara é rei e veste bancos e o interior das portas. Em 2019, os clientes poderão optar por bancos Cupra (estilo bacquet) para uma aparência mais desportiva.

Coração de atleta

O CUPRA Ateca partilha o motor do SEAT Leon Cupra R ST: o 2.0 TSI de 300 cv. Este motor envia toda a potência para a tração nas quatro rodas, graças à transmissão automática DSG 7. Segundo a marca, vai dos 0 aos 100 km/h em 5,4 segundos e a velocidade máxima registada em 245 km/h.

Novos modelos em espera

O CUPRA TCR será o primeiro carro de competição da marca e entrará em ação na TCR Series. No novo CUPRA TCR o grande destaque vai para o logotipo CUPRA na grelha e na cor cobre que pinta alguns destalhes da carroçaria desportiva. Enquanto este modelo é 100 % dedicado aos circuitos, a CUPRA tem mais projetos em carteira para a vida em cidade.

Em estudo está a criação do CUPRA Ibiza e do CUPRA Arona. Embora estejam por confirmar, a marca espanhola já realizou um exercício de design.

Além dos modelos CUPRA apresentados, foi revelada uma edição especial do SEAT León CUPRA R ST. O carro destaca-se pelos detalhes de cor cobre, elementos aerodinâmicos em fibra de carbono, jantes liga leve, etc. Debaixo do capô, esconde um motor 2.0 TSI de 300 cv, sistema de tração integral 4Drive e a caixa de velocidades DSG.