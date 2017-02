Um homem ficou gravemente ferido na sequência de uma colisão entre um automóvel e um autocarro, nesta segunda-feira, no IP4, junto a Vila Real.

De acordo com o o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, citado pela Lusa, foi preciso proceder ao desencarceramento da vítima, que seguia no veículo ligeiro e que foi transportada para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com ferimentos "considerados graves".

O mesmo responsável referiu que no autocarro seguiam 12 passageiros, que não tiveram ferimentos e foram encaminhados para outro autocarro.

O IP4 esteve cortado nos dois sentidos para operações de socorro e limpeza da via.

A colisão ocorreu entre os quilómetros 92 e 93 do IP4, junto ao nó de saída de Parada de Cunhos, junto à cidade de Vila Real. Alerta para o acidente foi dado às 20:51, seguindo para o local 12 operacionais, que contaram com o apoio de cinco viaturas.

Não são, para já, conhecidas as causas do acidente.