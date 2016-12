Autoridades confirmam que o verdadeiro autor do ataque de Berlim ainda está em fuga. A notícia primeiramente avançada pelo jornal alemão Die Welt, pouco tempo depois, foi confirmada por fontes oficiais.

Recorde-se que as autoridades alemãs detiveram um homem paquistanês logo após o atropelamento, que matou pelo menos 12 pessoas e fez 48 feridos, num mercado de Natal.

O homem esteve a ser interrogado e negou qualquer envolvimento no ataque. Ao final da tarde de terça-feira, o gabinete da Procuradoria Federal confirmou que o suspeito tinha sido libertado pelas autoridades por falta de provas.

A investigação até agora não mostrou qualquer suspeita contra o acusado", afirmou o principal procurador de justiça encarregado das investigações.

O principal procurador revelou ainda que o suspeito fez extensas declarações durante o interrogatório, mas negou a envolvimento no ataque.

Os investigadores assumem ainda ter sido impossível, através de testemunhas oculares, identificar o trajeto de fuga do motorista que guiou um camião através do mercado de Natal, matando doze pessoas e ferindo dezenas, na noite de segunda-feira.

O chefe da polícia de Berlim, Klaus Kandt, confirmou aos jornalistas que as autoridades "não têm certeza" de que o suspeito detido - o paquistanês Navel B. - era o condutor do camião no momento do ataque.

Klaus Kandt pediu ainda às testemunhas do ataque que partilhem, com as autoridades, fotos e vídeos do que aconteceu na praça Breitscheidplatz, para tentarem identificar o suspeito.No Twitter, a polícia de Berlim pediu para ser contactada em caso de algum avistamento suspeito.

We continue our investigation with emphasis. Please report suspicious observations in #Berlin to #Hinweistelefon under 030 54 024 111 — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 de dezembro de 2016

O camião pertencia a uma empresa polaca e terá sido furtado para o ataque, conforme apontam as primeiras investigações.

Um dos 12 mortos anunciados é polaco e tinha sido baleado. Assim sendo, acredita-se que essa vítima seja o condutor original do veículo, que estava incontactável desde a tarde de segunda-feira, e que terá sido morto aquando do roubo da viatura.

As autoridades já teriam afastado a hipótese de que o condutor original do camião fosse o perpetrador do atropelamento. O primo, e dono da empresa de camiões, tinha afirmado à agência AFP que não sabia nada dele há quase 24 horas.

O camião estava carregado com aço e estaria a fazer a viagem para a Polónia, tendo partido de Itália. O condutor do pesado passaria em Berlim para descarregar e acredita-se que o camião terá sido roubado nesta altura.

Ninguém ainda assumiu autoria do ataque

Também Peter Frank, procurador-geral do Ministério Público alemão, veio afirmar que o suspeito detido pelas autoridades "pode não ser o autor do ataque" ou sequer pertencer "ao grupo de responsáveis pelo ataque".

O procurador-geral recordou ainda que, até ao momento, "ninguém assumiu a autoria do ataque"

Mas reconhece que há parecenças com o ataque de julho de Nice, no qual o terrorista temabém recorreu a um camião, e o "modus operandi" parece ser o usado pelos grupos extremistas islâmicos.

Seis alemães e um polaco entre as vítimas mortais

Entretanto, Holger Münch, chefe do gabinete da polícia federal criminal, disse que seis das 12 vítimas mortais são alemães.

Já tinha sido confirmado que uma outra vítima - o homem que estava dentro do camião - tinha nacionalidade polaca.

Holger Münch assumiu ainda que, depois deste incidente, o país deve esperar "mais ataques" e também ele admitiu que o verdadeiro suspeito "ainda estará em fuga".

Em relação ao feridos, a polícia informou a meio da tarde, desta terça-feira, através do Twitter, que 24 feridos já tiveram alta do hospital.