Avicii morreu aos 28 anos. O DJ sueco foi encontrado morto em Omã, anunciou o seu agente.

Recorde dez das músicas mais conhecidas do artista.

1. Wake Me Up

2. Without You, do mais recente EP

3. Waiting for Love

4. Lonely Together, com Rita Ora

5. You be Love, do mais recente EP, com Billy Raffoul

6. Levels, a música mais aguardada pelos fãs no Rock in Rio em 2016

7 - For a Better Day

8 - You Make Me

9 - The Nights

10 - Hey Brother