A Supermoto SA, empresa de Cantanhede, passou, desde este mês de junho, a importar oficialmente as motos da Brixton Motorcycles, marca que é pertença do grupo austríaco KSR o mesmo que detém a KSR Moto (ex-Generic).

As Brixton, que, tal como as KSR, são desenhadas na Áustria e produzidas na Ásia, seguem a tendência “vintage”, com três modelos de 125 cc, as BX 125 Classic, BX 125 X Scrambler e BX 125 R Café Racer.

Os três modelos já estão disponíveis. A versão Classic custa 2.850 euros, a Café Race 2.950 euros e a Scrambler 3.050 euros.

A partir do próximo outono, a gama será reforçada com a introdução de modelos de cilindradas superiores, a começar por motores de 250cc.