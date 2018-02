A Kia revelou esta quinta-feira o novo Ceed, cuja estreia mundial está programada para o Salão de Genebra (8 a 18 de março). A terceira geração do compacto sul-coreano é cem por cento “Made In Europe” – foi projetado, desenvolvido e construído – o que fortalece a presença da Kia no segmento C europeu com tecnologias inovadoras, um novo design e até um “novo nome” sem apóstrofo (Cee’d).

Mais baixo, mais amplo e com uma traseira mais longa que o modelo antecessor, a silhueta do novo Ceed exibe linhas mais agressivas, deixando de lado as formas arredondadas. A frente é marcada pela tradicional grelha "Tiger Nose" e uma nova assinatura ótica que faz lembrar o Kia Stonic. O modelo novo apresenta ainda luzes diurnas “Ice Cube” (cubo de gelo) como padrão, ecoando a aparência dos modelos anteriores GT e GT-Line.

Concebido exclusivamente para as estradas europeias, as características de condução e o comportamento foram aperfeiçoados relativamente à geração anterior, no sentido de melhorar o dinamismo em estrada. A nova suspensão totalmente independente foi concebida para proporcionar um comportamento mais ágil e de resposta mais imediata, complementado por novos amortecedores e uma direção mais rápida.

Prioridade à personalização

A versão hatchback de cinco portas do novo Ceed estará disponível com uma escolha de 12 acabamentos distintos, acompanhados por uma ampla seleção de jantes: de aço de 15 polegadas, jantes de aço ou de liga leve de 16 polegadas e jantes de liga leve de 17 polegadas com estilo diamond-cut de dois tons.

O tablier está dividido numa zona superior – para o sistema de infotainment com ecrã tátil “destacado” – e numa zona inferior, que inclui os controlos para o áudio, aquecimento e ventilação.

Com uma disposição orientada para o condutor, a consola central torna-se mais fácil de utilizar durante a condução. Os acabamentos interiores apresentam materiais mais sofisticados e suaves ao toque, intensificando subtilmente o ambiente requintado e luxuoso do habitáculo. As superfícies recebem acabamentos com frisos metálicos ou cromados acetinados, podendo os clientes escolher estofos em tecido, couro sintético ou pele genuína. O volante e o punho da alavanca de mudanças em pele também estão disponíveis opcionalmente.

Motorizações novas

A nova gama Ceed apresenta um leque variado de motores. Nas opções a gasolina, surge uma versão atualizada do motor T-GDi (injeção direta de gasolina turbo) de 1,0 litros da Kia, que debita 120 cv, bem como o novo T-GDi de 1,4 litros. O turbocompressor desta unidade motriz garante uma faixa de binário mais ampla do que a do anterior motor de 1,6 litros, proporcionando uma resposta mais rápida. Ainda na escolha a gasolina, também estará disponível um motor de 100 cv e 1,4 litros MPi (injeção multiponto).

A gama de motorizações do novo Ceed contará igualmente com o novíssimo motor diesel U3 da Kia. O CRDi (injeção direta common rail) de 1,6 litros utiliza a tecnologia de controlo ativo de emissões Selective Catalytic Reduction (SCR) para reduzir as emissões de forma significativa. Disponível com dois níveis de potência (115 e 136 cv), este novo diesel de 1,6 litros produz 280 Nm de binário.

Todos os motores estarão associados a uma transmissão manual de seis velocidades, enquanto os novos motores T-GDi de 1,4 litros e CRDi de 1,6 litros também estarão disponíveis com a nova transmissão de dupla embraiagem de sete velocidades da Kia.

Chegada prevista no verão

O novo Kia Ceed começará a ser produzido no 2º trimestre de 2018 na fábrica da Kia em Žilina, Eslováquia. A comercialização está marcada para o início do 3º trimestre deste ano.