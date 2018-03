O Lamborghini Huracán número 10 mil saiu no início desta semana da linha de montagem da fábrica de Sant'Agata Bolognese, assinalando assim um marco na história da produção do modelo com motor V10 da Lamborghini. O modelo em questão é um Huracán Perfomante destinado a um cliente no Canadá.

Como é possível ver na foto, o Huracán Performante homenageia a vitória em GT3 na corrida de 24H de Daytona ao apresentar a mesma cor "Verde Mantis" do carro vencedor.

Em 2017, a Lamborghini alcançou um ano recorde com 3815 carros entregues a clientes por todo o mundo, incluindo 2642 modelos Huracán. Isto representa um aumento de 12% nas entregas do modelo Huracán em relação a 2016.