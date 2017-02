O ator Alec Baldwin voltou a representar a caricatura do presidente dos Estados Unidos no programa "Saturday Night Live" da NBC. Desta vez, Baldwin fez a vontade a Donald Trump e “levou-o” a tribunal, respondendo ao tweet do presidente depois de saber que tinha perdido um novo recurso para reimplementar o decreto anti-imigração.

No sketch da NBC, Trump foi levado ao “Tribunal do Povo” e confrontado com os juízes que decretaram a nulidade do decreto que assinou. “Estou certo e ele errado”, resumiu Trump imitado por Alec Baldwin.

Senhor Trump, o senhor entende que este é um tribunal da televisão, certo?”, perguntou-lhe a juíza do “Tribunal do povo, interpretada pela atriz Cecily Strong.

Tudo bem. Eu sou um presidente televisivo”, respondeu o falso presidente.

Seguiram-se os argumentos em defesa do “tremendo” decreto, que o falso Trump confessa que assinou, mas não leu: “Há tipos maus a entrarem, maus hombres, maus rapazes, maus rapazes.”

Depois, Trump chama as suas testemunhas abonatórias e entra Vladimir Putin, em tronco nu, interpretado pelo ator Beck Bennett.

Olá pessoal. Vá lá! Deixem o presidente Trump em paz. Este homem é um grande amigo. É o meu pequeno Happy Meal americano.”

O Donald Trump de Alec Baldwin voltou a ver o recurso recusado e a juíza do “Tribunal do Povo” ainda lhe deu um sermão: “Senhor presidente, está a ir longe demais! Eu quero um dia sem um alerta da CNN que assuste toda a gente, ok?!.”

As imitações de Donald Trump feitas por Alec Baldwin começam a ser um habitué. E estão a revelar-se um sucesso tão grande que já há quem os confunda.

Jornal engana-se e publica fotografia de Alec Baldwin em vez de Donald Trump (DR)

Este domingo, o jornal dominicano El Nacional, já se viu obrigado a pedir desculpas, depois de se enganar e publicar uma fotografia de Alec Baldwin pensando que estava a publicar uma do verdadeiro Donald Trump. Em causa, a fotografia ilustrativa de uma notícia que dava conta da posição de Donald Trump perante a política de colonatos de Israel.