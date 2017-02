Uma mulher de 29 anos, filha de pais portugueses, morreu, este sábado, ao cair de uma escada rolante, na estação de transportes do World Trade de Center de Nova Iorque, conhecida como Oculus.

De acordo com a imprensa local, trata-se de Jenny Santos, que se terá debruçado para apanhar o chapéu da irmã gémea e caiu de uma altura de cerca de 10 metros.

Jenny ainda foi assistida no local e transportada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A irmã foi também transportada ao hospital e assistida por se encontrar em choque.

Jenny Santos era assistente do treinador de remo da Universidade de Bergen, na Nova Jérsia. Na página do Facebook o departamento de remo da universidade publicou um post a lamentar a morte da treinadora.

Jenny era filha de portugueses. O pai já faleceu e a jovem vivia com a mãe e a irmã gémea em Nova Jérsia. Tinha ainda outra irmã mais velha.

Foi a primeira morte registada na estação Oculus, o grande centro do terminal de transportes do World Trade Center, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. O espaço, inaugurado no ano passado, substituiu a estação destruída nos ataques de 11 de setembro de 2001.