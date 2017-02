Se atribuirmos ao top 10 dos destaques noticiosos os valores das cartas num jogo da bisca ou da sueca, torna-se claro o que os media nacionais valorizam.

O futebol lidera com algum destaque: parte pelos resultados, parte pelas tricas e mais uns pozinhos pelos negócios. No fundo, é como se o futebol funcionasse sempre como trunfo quando os media nacionais procuram audiências.

Já Donald Trump, apesar de se comportar como o ás de trunfo, esta semana não passa de uma manilha. A desvalorização do seu valor-notícia deve-se muito à banalização de disparates, descuidos e incapacidade de gestão do poder que tem demonstrado desde que assumiu o cargo de Presidente dos Estados Unidos da América.

Durante toda a semana, o estado do tempo valeu tanto como um rei mas, à última da hora, foi rebaixado para a categoria de valete pelo caso Caixa Geral de Depósitos (houve ou não acordo prévio entre o Governo e a administração anterior?), confirmando a importância mediática que os problemas graves da banca portuguesa tem revelado nos últimos anos. Mesmo quando, como é o caso, não se discute nenhuma questão estruturante, mas ética e política de bastidores.

Entre as notícias que ainda valem pontos neste jogo de cartas mediático volta a emergir José Sócrates, agora como dama ofendida a acusar a justiça, os políticos, os meios de comunicação social e os portugueses em geral (excetuando os amigos que o ajudam a pagar as contas) de perseguição injustificada.

Perante o top 5, questões realmente relevantes para Portugal e os portugueses ficam com o valor de “palha”. Seja a integração de precários nos quadros do Estado, as questões estruturais do emprego e trabalho (em discussão a reboque do acordo em Concertação Social) ou os problemas recorrentes da dívida pública portuguesa.

Entre o quase entretenimento do futebol, de Trump e do estado do tempo, e a irrelevância estruturante para os portugueses dos casos CGD e Sócrates, conclui-se que se procura ganhar a bisca dos destaques noticiosos em jeito de “reality show”.

Ficha técnica:

O Barómetro de Notícias é desenvolvido pelo Laboratório de Ciências de Comunicação do ISCTE-IUL como produto do Projeto Jornalismo e Sociedade e em associação com o Observatório Europeu de Jornalismo. É coordenado por Gustavo Cardoso, Décio Telo, Miguel Crespo e Ana Pinto Martinho. A codificação das notícias é realizada por Rute Oliveira, João Lotra e Sofia Barrocas. Apoios: IPPS-IUL, Jornalismo@ISCTE-IUL, e-TELENEWS MediaMonitor / Marktest 2015, fundações Gulbenkian, FLAD e EDP, Mestrado Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, LUSA e OberCom.

Análise de conteúdo realizada a partir de uma amostra semanal de aproximadamente 411 notícias destacadas diariamente em 17 órgãos de comunicação social generalistas. São analisadas as 4 notícias mais destacadas nas primeiras páginas da Imprensa (CM, PÚBLICO, JN e DN), as 3 primeiras notícias nos noticiários da TSF, RR e Antena 1 das 8 horas, as 4 primeiras notícias nos jornais das 20 horas nas estações de TV generalistas (RTP1, SIC, TVI e CMTV) e as 3 notícias mais destacadas nas páginas online de 6 órgãos de comunicação social generalistas selecionados com base nas audiências de Internet e diversidade editorial (amostra revista anualmente). Em 2016 fazem parte da amostra as páginas de Internet do PÚBLICO, Expresso, Observador, TVI24, SIC Notícias e JN.