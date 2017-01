A atriz portuguesa Carla Andrino trava uma luta contra o cancro da mama. A notícia foi publicada no perfil do Facebook e dá conta que a doença foi diagnosticada há três meses.

Fui submetida a uma mastectomia e encontro-me em franca recuperação”, escreveu Carla Andrino na rede social “para evitar sensasionalismos, especulações ou deturpaçoes da verdade”.

Na mesma publicação, a atriz disse que vai iniciar os tratamentos “em breve” e que, “embora consciente da seriedade da situação”, está “determinada a vencer esta batalha”.

Carla Andrino é uma das caras mais conhecidas e queridas do público português pelas várias participações em séries e novelas nacionais.

Na TVI, a atriz participou no programa “Casamento de Sonho” (2008) como madrinha e também no programa "A tua cara não me é estranha".

Na ficção, o currículo de Carla Andrino é longo. Deu corpo a Lúcia Franco na novela “A Outra”, de 2008, uma nova-rica que tinha ganho o Euromilhões. E a novela “Doce Tentação” interpretou Maria Manuela de Telles Britto, uma personagem recheada de humor e expressões que ficaram na memória de todos, entre tantas outras.