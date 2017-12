O Governo britânico não fez uma avaliação formal do impacto da saída do Reino Unido da União Europeia na economia nacional. Quem o assume é o próprio ministro britânico para o Brexit, David Davis, que falava esta quarta-feira na Câmara dos Comuns.

Para o ministro, o Reino Unido deve estar preparado para “uma mudança paradigmática” na forma como a economia funciona, a um nível equiparável ao da crise financeira de 2008.

Não foi feita uma avaliação sistemática do impacto, antes uma“análise por setores, [que não é] um prognóstico [sobre o que se vai passar na economia]"

Davis respondia a perguntas do presidente da comissão parlamentar para o ‘Brexit’, o trabalhista Hilary Benn, que considerou “bastante estranha” a decisão de não fazer uma avaliação, quando Londres se prepara para negociar a futura relação comercial com a UE dentro de semanas.

Os líderes europeus vão decidir na cimeira de 15 e 16 de dezembro se há condições para passar à segunda fase das negociações, relativa à futura relação comercial entre o Reino Unido e a UE e ao período de transição após o Brexit.

Na última segunda-feira realizou-se o almoço mais caro da história, entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, sobre a fatura do Brexit. Porém, ainda não foi desta que houve acordo.

Há data e hora certas para a saúda do Reino Unido do clube europeu - 23:00 do dia 29 de março de 2019.