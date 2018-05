Johann Zarco terminou o GP de Espanha na segunda posição depois do acidente que deixou fora de corrida Andrea Dioviziozo, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.

O piloto francês da Monster Yamaha Tech3, recebeu assim um «bilhete» premiado para o lugar do meio do pódio no final da corrida e mais do que isso ascendeu ao segundo lugar do campeonato.

“É preciso ter sorte algumas vezes. Hoje foi bom arrancar a segunda posição. Foi uma boa oportunidade. Estava a ser mais rápido que o Dani Pedrosa no início da corrida, mas quando saiamos das curvas ele tinha mais aceleração e por isso estava a ser complicado ultrapassá-lo. Perdi algumas posições estava em quinto mas esperava apanhar o grupo da frente. Fiz a minha corrida e acabei por terminar na segunda posição e por isso estou muito satisfeito” afirmou o piloto francês no final da corrida.