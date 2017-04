É uma história antiga, mas nem por isso deixa de ser menos atual. Um rapaz havaiano de seis anos desapareceu há duas décadas e ainda hoje não foi encontrado. A resposta ao que aconteceu parece, no entanto, estar a chegar. Esta quarta-feira, o pai confessou finalmente o homicídio do filho.

A confissão do crime surgiu depois de ter chegado a acordo com a acusação. O documento implica a divulgação do local do corpo do filho e uma pena de prisão de 20 anos, com cumprimento obrigatório de seis anos e oito meses.

O acordo só é válido no caso das autoridades encontrarem os restos mortais da criança e caso não haja cooperação, a sentença pode chegar aos 25 anos de prisão.

“Este caso não acaba até encontrarmos o corpo”, disse o advogado de acusação Ricky Damerville.

Na última audição, em que confessou o crime, Peter Kema, pai do rapaz desaparecido, não deu os detalhes sobre a localização do corpo do filho. O homem apenas respondeu “sim” quando o juiz lhe perguntou se ele, de forma negligente, causou a morte do rapaz ao não lhe dar assistência médica.

No final dos anos 1990 e início de 2000, o rapaz ficou conhecido como “Peter Boy”, e tornou-se o rosto de campanhas para crianças desaparecidas e abusadas. Panfletos, anúncios e placards perguntavam: “Então, onde está o Pedro?

Kema e a mulher, Jaylin, há muito que eram suspeitos do desaparecimento do rapaz, mas a acusação alegou sempre que não tinha provas suficientes para os acusar. A falta de elementos probatórios durou até ao ano passado, quando o grande júri os acusou de homicídio.

A mãe do rapaz declarou-se culpada de homicídio já no ano passado, naquela que foi a primeira confirmação oficial de que o rapaz estava morto. No acordo com as autoridades, a mulher aceitou cumprir um ano de prisão e prescindir do seu privilégio matrimonial e testemunhar contra o marido.

Jaylin concordou com os factos da acusação que imputam abusos ao rapaz e a falta de assistência médica que terminou com a morte de Peter.

Ao que a investigação apurou, o pai abusava do filho. Um ferimento no braço não foi tratado, tendo piorado até criar um buraco no braço, onde cabia um dedo. Apesar de terem seguro de saúde, a mãe não tratou do filho por medo do marido.

Mais tarde, a filha do casal, de apenas quarto anos, contou ter visto a mãe a tentar ressuscitar o rapaz. Admitiu também ter visto o irmão numa caixa.

A acusação acredita que o rapaz morreu de choque séptico.

O pai sempre alegou que tinha dado o filho para adoção de forma ilegal.

A verdade parece estar agora a ser finalmente desvendada, dando resposta à pergunta: “Onde está o Pedro?”.