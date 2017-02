A Administração Regional de Saúde de Lisboa assegurou esta segunda-feira que irá reforçar até junho a Unidade de Saúde Familiar da Pontinha (Odivelas), localizada em Lisboa, com mais dois médicos, em resposta às reivindicações dos utentes daquele serviço.

O centro de saúde de Carnide, localizado no concelho de Lisboa, foi inaugurado em 2014 e alberga, no mesmo edifício, desde 2015, as Unidades de Saúde Familiar (USF) de Carnide e da Pontinha (no concelho vizinho de Odivelas), servindo cerca de 30 mil utentes.

Esta manhã, várias dezenas de utentes da freguesia da Pontinha manifestaram-se em frente ao centro de saúde de Carnide para exigir a contratação de mais profissionais, nomeadamente médicos, enfermeiros e assistentes operacionais para a sua USF.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) disse que em junho a USF da Pontinha irá ser reforçada com dois novos médicos, "resolvendo-se assim o problema dos utentes sem médico de família" naquela freguesia.

A mesma nota refere ainda que "muito em breve" irão realizar-se obras no centro de saúde de Carnide para criar espaços autónomos entre as duas USF, nomeadamente salas de espera.

Atualmente os utentes da USF de Carnide e da Pontinha aguardam por consulta numa sala de espera comum.

Segundo a Comissão de Utentes de Saúde da Freguesia da Pontinha, o atendimento é caótico e muitos utentes têm de esperar “cerca de três horas para solicitar uma requisição para a realização de análises clínicas e mais de uma hora e meia para as levantar”.

Os utentes querem que a Pontinha volte a ter um centro de saúde próprio.