A polícia de Solihull, na Grã-Bretanha, confirmou o roubo de um número indeterminado de motores da fábrica local da Jaguar Land Rover. Estima-se que os ladrões tenham levado algo como 3 milhões de libras em motores, o equivalente a 3,5 milhões de euros.

O esquema foi, aparentemente, simples. Os assaltantes utilizaram um camião roubado na madrugada de 1 de fevereiro para aceder às instalações da fábrica de Solihull, onde são produzidos motores da Jaguar e Land Rover há mais de seis décadas, passando os controlos de segurança sem problemas.

Uma vez lá no interior do complexo, engataram um atrelado carregado de motores e saíram por onde entraram, sem qualquer impedimento, tudo realizado em escassos 6 minutos.

O mais incrível é que após terem tido sucesso com este “golpe relâmpago”, os autores regressaram ao local do crime e levaram mais um atrelado, duplicando o seu lucro. A polícia já encontrou os atrelados roubados, embora sem a carga roubada.

Acredita-se que os ladrões estavam na posse de documentação e autorizações necessárias para entrar e sair da fábrica sem levantar suspeitas. É por isso muito provável que se trate de um roubo por parte de um empregado ou alguém com contactos no interior da empresa.

Além de estar a colaborar com as autoridades policiais de West Midlands, a Jaguar Land Rover também está a oferecer uma recompensa a quem tenha informações que ajudem a descobrir os autores do crime.