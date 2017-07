Mafalda Veiga vai estar esta quarta-feira a interpretar o seu novo single "Não me dês razão" no Jornal das 8 da TVI.

O novo single de Mafalda Veiga está disponível para download gratuito durante 24 horas no link abaixo.

Faça o download

"Não Me Dês Razão" é o terceiro single extraído do álbum "Praia", produzido por Fred Ferreira (Banda do Mar, Orelha Negra, Buraka Som Sistema) e pela própria Mafalda.

Depois de "Olha Como a Vida É Boa" e "O Meu Amor", "Não Me Dês Razão" é uma música descrita pela editora Sony como "uma leveza estival" .

"Não Me Dês Razão" foi gravado ao vivo em estúdio. "Sem uma ideia demasiado fixa em relação ao que pretendia, Mafalda, Fred, a restante banda e o guitarrista Frankie Chavez (em guitarra slide) foram descobrindo a natureza da música à medida que as repetições conferiam a Não Me Dês Razão esta forma final, solta e luminosa", descreve a editora.

Frankie Chavez é um dos convidados especiais de "Praia", que conta ainda com as colaborações de luxo de Filipe Raposo, Dom La Nena, Ricardo Dias Gomes e Francis Dale.