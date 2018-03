Depois de algumas especulações, a BMW confirma: a marca alemã vai apresentar no Salão de Genebra um concept inédito. O anúncio foi feito através das redes sociais com uma foto teaser.

Anónimo, de perfil e com poucos detalhes visíveis é assim que se "mostra" o novo concept car que a BMW irá apresentar no certame que se realiza em solo suíço de 8 a 18 de março. Contudo, estima-se que o carro em questão seja o novo M8 Grand Coupé que será exposto ao lado do M8 Coupé e o M8 Cabriolet. Tudo em família, portanto.

Just one week left until you see what we have in store at the Geneva International Motor Show 2018. Stay tuned! @GimsSwiss #BMWGIMS #GIMS2018 pic.twitter.com/05CNYXlPDB

— BMW Group (@BMWGroup) February 28, 2018