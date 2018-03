A McLaren descreve-o como o carro de estrada com "o mais potente motor de combustão interna” e não duvidamos disso. Afinal, a marca de Woking colocou debaixo do capô deste magnífico exemplar um V8 biturbo com 800 cv, capaz de ir dos 0 aos 100 km/h em 2.8 segundos.

Ora, se estes números fazem sonhar...a McLaren preparou uma surpresa para o Salão de Genebra (8 a 18 de março). A marca vai desvendar uma versão ainda mais especial do McLaren Senna, com um modelo único criado pelos artesãos da MSO (McLaren Special Operations): o McLaren Senna 'Carbon Theme'.

Tal como o nome indica, este exemplar conta com muitos elementos em fibra de carbono, tanto por fora como por dentro. Em contraste estão tons de amarelo (Solar Yellow) e verde (Laurel Green), em homenagem ao capacete da lenda da Fórmula 1: Ayrton Senna.

Curiosidades