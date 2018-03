Sem novidades para apresentar no Salão de Genebra (8 a 18 de março), a Alfa Romeo contenta-se em levar para o certame suíço duas edições especiais e limitadas do Stelvio e Giulia em homenagem aos 108 anos de vida da marca italiana.

No stand da marca, os olhares fixar-se-ão nas emocionantes edições Nürburgring do Stelvio Quadrifoglio e do Giulia Quadrifoglio. As edições limitadas a 108 unidades exibirão o emblema "NRING".

Esta edição especial Nürburgring celebra recordes: o SUV (na variante Quadrifoglio) foi capaz de fazer uma volta do circuito lendário em 7m51,7s, o tempo mais rápido alguma vez conseguido neste circuito por um veículo do segmento B. Tal foi concretizado graças ao motor 2.9 litros V6 biturbo de 510 cv e 600 Nm de binário máximo. Vai dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos e atinge a velocidade máxima de 283 km/h.

Já, o Giulia Quadrifoglio conseguiu assinar o nome no livro dos recordes algumas vez conseguidos por uma berlina de quatro portas. Deu volta completa à pista em 7m32s. Atinge a velocidade máxima de 307 km/h e vai dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos.

Cor exclusiva e fibra de carbono

O design é inconfundível. Ambos vestem um cinzento exclusivo (Circuito Gray) e vários detalhes em fibra de carbono. Este material cobre, aliás, todo o tejadilho do Giulia.

Os elementos em carbono estendem-se até ao interior que exibe este material no painel de instrumentos (com emblema numerado). De resto, os materiais premium dão o ar de sua graça com o volante em couro perfurado, tecido Alcantara presente em todo o habitáculo, em particular nos bancos Sparco Racing.

O equipamento padrão Nring inclui travões em cerâmica, um pack áudio premium Harman Kardon e o sistema de infotainment AlfaTM Connect 3D com ecrã digital de 8,8 polegadas, Apple Car Play/Android Auto.

Um Giulia com passaporte internacional

Além das edições especiais NRING, a Alfa Romeo leva para Genebra um Giulia Veloce Ti. A sigla corresponde a Turismo Internazionale é movido por um motor de quatro cilindros a gasolina que debita 280 cv. Conta ainda com o sistema de tração integral Q4 .

Esta versão está inserida entre o Veloce e o Quadrifoglio, a nível de equipamento. O interior está disponível com estofos em couro ou tecido Alcantara, jantes pretas de 19 polegadas com pinças de travão vermelhos, sistema de infotainment AlfaTMConnect 3D de 8,8 polegadas com Apple Car Play / Android Auto, etc…

Aqui, novamente, saltam à vista os detalhes em carbono tanto no exterior como no interior.

Trevos de quatro folhas

O mítico modelo 4C também teve direito a duas séries limitadas a 108 cópias cada: Competizione (Coupé) e Italia (Spider).

Pintado em cinzento mate (Vesuvio Gray), o 4C Competizione está equipado com inúmeros elementos em fibra de carbono (tejadilho, spoiler traseiro, tampas de espelhos retrovisores, contornos das aberturas laterais e dos faróis).

Está equipado com jantes de liga leve de 18 e 19 polegadas, pinças de travão amarelas, escape em titânio Akrapovic Dual Mode.

O 4C Spider Italia veste-se de um belo Azul Misano. Destaque para as jantes de liga leve 18 e 19 polegadas com pinças de travão amarelas. O amarelo também está presente nas costuras dos bancos e painéis de portas cobertos de couro. Finalmente, esta edição limitada também oferece uma saída de escape Akrapovic.

Uma bela forma de soprar as 108 velas. Todos estes modelos (numerados) estão em exibição no stand da Alfa Romeo no Salão de Genebra.