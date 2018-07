Alex Rins alcançou no GP da Holanda deste domingo o seu segundo pódio da temporada, depois de ter terminado no terceiro lugar na Argentina.

O segundo lugar em Assen, mostrou que o piloto espanhol da Suzuki está a atravessar um grande momento. “Este pódio é especial, depois de ter lutado com um conjunto de pilotos fortes no grupo da frente. Esta manhã não estava bem do estômago e depois do pequeno almoço senti mesmo um mal estar. Fui visto pelos médicos e estava um pouco debilitado”, explicou o piloto da Suzuki.

Apesar das dificuldades físicas, Rins esteve muito bem ao longo a corridas, travando mesmo um duelo intenso com Márquez, na luta pela melhor posição. “ Pouco a pouco vamos conseguindo ganhar mais experiência com a moto e acredito que vamos chegar à vitória muito em breve. Hoje utilizamos um novo motor e um chasis de carbono e estive bastante cómodo na moto. Vamos continuar a trabalhar para continuar a alcançar bons resultados”, afirmou Alex Rins no final da corrida.

VEJA TAMBÉM: