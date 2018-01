É oficial. A marca CUPRA “libertou-se” da SEAT e é a partir desta quarta-feira uma marca independente.

A verdade é que o destino já estava traçado desde o último Salão de Frankfurt, onde surgiram os rumores da emancipação da CUPRA, à semelhança do que aconteceu com a Polestar, marca associada à Volvo. O dia chegou e a partir deste dia, escreve-se um novo capítulo na história da indústria automóvel espanhola.

“O tempo chegou para a marca ganhar a sua própria marca, o seu próprio ADN, a sua própria identidade tornando-se uma nova entidade”, anunciou a marca espanhola em comunicado.

A marca CUPRA é facilmente reconhecida através do seu próprio logótipo de contorno "étnico". Nasce assim uma nova “tribo” pronta a lutar por um lugar na indústria dos carros desportivos. Personalidade não deverá faltar à CUPRA que defende uma identidade baseada em coragem, determinação e potência, aliados ao estilo e elegância.

A apresentação oficial da CUPRA está marcada para 22 de fevereiro no decurso de uma apresentação para o efeito. Depois desta estreia, os primeiros modelos serão revelados ao público no início de março, durante o Salão Internacional do Automóvel de Genebra (8 a 18 de março).