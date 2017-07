A Fórmula 1 está de volta neste próximo fim de semana com a realização do GP da Áustria, num dos momentos altos da época em que a luta pelo título mundial entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton está num dos seus pontos altos.

O campeonato está ao rubro não só porque entre o alemão e o inglês estão 14 pontos de diferença quando se vai para a nona prova da temporada (a antepenúltima antes da paragem de verão), mas também por que se está no rescaldo da semana que fechou o GP do Azerbaijão.

A FIA colocou um ponto final no caso que envolveu fisicamente o Ferrari e o Mercedes dos dois principais candidatos ao título numa decisão que deixou Vettel descansado, mas terá deixado Hamilton insatisfeito.

A prova que se segue à corrida de Baku surge com o incidente em pano de fundo, mas, também, não pode fazer esquecer um novo fator que se verificou nesta época: a corrida da discórdia entre o alemão e o inglês foi ganha pelo Red Bull de Daniel Ricciardo – na primeira vez que um GP deste ano não teve como vencedor um Mercedes ou um Ferrari.

Antes de ver os horários de um fim de semana que promete ser quente, fique a saber que Lewis Hamilton é o único piloto da grelha que já venceu na Red Bull Ring (2016), que voltou a fazer parte do calendário em 2014 depois de 11 anos ausente do Mundial de F1 (Nico Rosberg ganhou em nem 2014 e 2015).

Vettel e Ricciardo, dois dos quatro pilotos que já venceram corridas neste ano nunca conseguiram um pódio na Áustria.

Session times ⏰

Track facts 🇦🇹

Race stats 🏆



Every infographic you need ahead of this weekend's #AustrianGP >> https://t.co/tayP6p0Ynd #F1 pic.twitter.com/YFc3egjloP