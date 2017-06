O calendário para a temporada 2018 da Fórmula 1 irá ter 21 corridas com o regresso dos GP de França e da Alemanha (e o abandono da Malásia) e ficará marcado por uma série de três corridas em fins de semana consecutivos.

Os GP de França, Áustria e Grã-Bretanha vão disputar-se, respetivamente, nos dias 24 de junho e 1 e 8 de julho, como ficou nesta segunda-feira confirmado pela FIA após reunião do Conselho Mundial.

Esta tripla de corridas que faz o regresso à Europa depois do GP do Canadá (10 de junho) evita assim a coincidência com as 24 Horas de Le Mans 2018, cuja data também foi nesta segunda-feira anunciada: 16 e 17 de junho.

A F1 em 2018 volta a começar na Austrália e o cair do pano a fazer-se em Abu Dhabi tendo o GP da Rússia passado de abril para setembro. De acordo com a informação veiculada pelo «Motorsport.com», as corridas da China e de Singapura continuam ainda sujeitas a confirmação.

Calendário da F1 em 2018:

Austrália: 25 de março

China: 8 de abril

Bahrain: 15 de abril

Azerbaijão: 29 de abril

Espanha: 13 de maio

Mónaco: 27 de maio

Canadá: 10 de junho

França: 24 de junho

Áustria: 1 de julho

Grã-Bretanha: 8 de julho

Alemanha: 22 de julho

Hungria: 29 de julho

Bélgica: 26 de agosto

Itália: 2 de setembro

Singapura: 16 de setembro

Rússia: 30 de setembro

Japão: 7 de outubro

EUA: 21 de outubro

México: 28 de outubro

Brasil: 11 de novembro

Abu Dhabi: 25 de novembro