O ator norte-americano Kevin Spacey vai ser o anfitrião dos prémios de teatro “Tony”, cuja cerimónia vai ocorrer a 11 de junho no Radio City Music Hall, em Nova Iorque, nos EUA, noticiou esta terça-feira a agência Efe.

Será a primeira vez que Kevin Spacey, também cantor, guionista e produtor, vai conduzir os prémios “Tony”, que este ano celebram a 71ª edição, reconhecendo o melhor do teatro, particularmente aquele que sobe ao palco da “Broadway”.

O ator, cuja relação com o teatro começou em 1981, ganhou um “Tony” em 1991 pela peça “Lost in Yonkers”, e um Globo de Ouro em 2015 por interpretar Frank Underwood, protagonista da série “House of Cards”, da qual também é produtor executivo.

Na sua carreira ganhou dois Óscares por “The Usual Suspects” (1995), como melhor ator secundário, e por “American Beauty” (1999), como melhor ator principal.

O ator foi também diretor artístico do teatro londrino Old Vic, no Reino Unido, que dirigiu durante 11 anos (de 2004 a 2015).

Os candidatos aos prémios “Tony” deste ano vão ser anunciados no dia 2 de maio.