Pode haver perturbações nos voos esta quinta-feira, por causa do plenário dos trabalhadores da NAV - Navegação Aérea de Portugal. Os funcionários reúnem-se para debater o incumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo.

Em comunicado, os representantes dos trabalhadores consideraram que durante a realização do plenário "poderão ser sentidas perturbações no normal funcionamento do serviço de navegação aérea, com eventual impacto nas diferentes operações aeroportuárias do país".

Já fonte oficial da empresa disse à Lusa que "não são expectáveis impactos no tráfego aéreo", uma vez que foram tomadas medidas para minimizar eventuais perturbações.

O plenário geral de trabalhadores inicia-se pelas 14:30 (hora de Lisboa) e decorre nos vários órgãos operacionais da empresa espalhados pelo continente e ilhas.

Foi convocado pela Comissão de Trabalhadores que o justifica com o "facto de os compromissos assumidos pela tutela não estarem a ser cumpridos" e com a "ausência de resposta aos sucessivos pedidos de esclarecimento enviados ao Governo".

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas disse não ter, neste momento, esclarecimentos a prestar sobre os referidos compromissos reclamados pela Comissão de Trabalhadores.