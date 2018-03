A greve desta quinta-feira dos tripulantes de cabine da Ryanair e as perturbações, em cerca de 36 voos da TAP, que levaram ao seu cancelamento dos mesmos, por falta de pilotos, estão a causar perturbações nos aeroportos portugueses.

No final da cadeia, os passageiros, que esperavam viajar, desesperam e, nem sempre a celeridade é a palavra de ordem para lhes resolver o problema por parte das companhias aéreas.

Ontem, sobre a TAP, a associação de defesa do consumidor, Deco, disse ter recebido vários pedidos de informação por parte dos passageiros em relação ao que devem fazer face aos recentes atrasos e cancelamentos de voos da transportadora aérea.

A TVI contatou a TAP e fonte da operadora afirmou que “os passageiros serão indemnizados de acordo com o que está previsto na lei”. Acrescentando "que devem contatar os canais da TAP [apoio a clientes: 707 205 700] para mais informação.”

Mas será que todas as pessoas, incluindo as que hoje ficaram retidas por causa da greve na Raynair, sabem o que diz a lei, e aquilo a que têm direito?

O Deco esclarece todas as situações no seu site:

Distância até 2 horas 2 a 3 horas 3 a 4 horas acima de 4 horas ou nunca chegou Atrasos até 1.500 km 0€ 0€ 250€ 250€ mais de 1.500 km no Espaço Económico Europeu (EEE) e entre 1.501 e 3.500 km nos outros voos 0€ 0€ 400€ 400€ superior a 3.500 km (voos que não tenham partida e chegada no EEE) 0€ 0€ 300€ 600€ Cancelamento (com encaminhamento para outro voo) até 1.500 km 125€ 250€ 250€ 250€ mais de 1.500 km no Espaço Económico Europeu (EEE) e entre 1.501 e 3.500 km nos outros voos 200€ 200€ 400€ 400€ superior a 3.500 km (voos que não tenham partida e chegada no EEE) 300€ 300€ 300€ 600€ Overbooking (com embarque em outro voo) até 1.500 km 125€ 250€ 250€ 250€ mais de 1.500 km no Espaço Económico Europeu (EEE) e entre 1.501 e 3.500 km nos outros voos 200€ 200€ 400€ 400€ superior a 3.500 km (voos que não tenham partida e chegada no EEE) 300€ 300€ 300€ 600€

Atraso de voos

Tem direito a receber assistência por parte da companhia aérea, que deve disponibilizar chamadas telefónicas ou mensagens por correio eletrónico, bebidas, refeição, alojamento ou transporte para o local de alojamento. Estas regras aplicam-se aos atrasos de:

• 2 horas ou mais, caso se trate de viagens até 1.500 quilómetros;

• 3 horas ou mais, se forem viagens com mais de 1.500 quilómetros dentro do Espaço Económico Europeu (EEE);

• 3 horas ou mais, para viagens entre 1.500 e 3.500 km que envolvam aeroportos fora de um país do EEE. Caso a distância seja superior a 3.500 km, o atraso tem de ser, no mínimo, de 4 horas.

Sempre que o voo atrasar, pelo menos, 5 horas, e se não quiser seguir viagem, tem ainda direito ao reembolso do bilhete e a ser transportado de volta para o local de partida original. Em alternativa, pode seguir para o destino assim que possível ou noutra data que lhe seja conveniente.

Se chegar ao destino final com um atraso de 3 horas ou mais, tem direito a uma indemnização entre 250 e 600 de euros, idêntica à oferecida em situação de overbooking ou quando o voo é cancelado. Excetuam-se os casos em que a companhia aérea consiga provar que o atraso foi causado por circunstâncias extraordinárias.

Cancelamento de voos

Em caso de cancelamento do voo, o passageiro tem direito a uma indemnização idêntica àquela que é oferecida quando lhe é recusado o embarque. Só não será assim quando foi informado do cancelamento pelo menos 14 dias antes do voo, ou entre 7 e 14 dias, e ter-lhe sido oferecida viagem que lhe permitisse partir até duas horas antes da hora prevista e chegar até 4 horas depois da hora programada, ou menos de 7 dias antes, mas ter-lhe sido disponibilizada viagem que permitisse partir até uma hora antes da hora prevista e chegar ao destino até duas horas depois do previsto. Finalmente, também ficam de fora os casos em que a companhia aérea consiga provar que o cancelamento foi causado por circunstâncias extraordinárias.

Além disso, se o voo for cancelado, a companhia aérea tem de oferecer uma opção entre reembolso do bilhete no prazo de 7 dias, reencaminhamento para o destino final com condições semelhantes e, se necessário, assistência (chamadas telefónicas, bebidas, comida, alojamento e transporte para o alojamento).

Quando a companhia não é responsável, tipo greve

Nem sempre as companhias aéreas são responsáveis pelos atrasos ou cancelamentos dos voos. Ou seja, os passageiros não têm direito a compensações se as situações forem provocadas por "circunstâncias extraordinárias". São consideradas pela lei as situações de mau tempo, riscos de segurança, agitação política e greve. Nestes casos, terá poucas possibilidades de conseguir que lhe paguem a compensação atrás referida. Mas continua a ter direitos quanto à assistência assegurada pela companhia aérea, como alojamento, comida, bebida ou chamadas telefónicas ou reembolso do valor da reserva. Para apresentar a reclamação, contacte a companhia, a ANAC ou a agência de viagens (caso seja uma viagem organizada). Guarde todas as faturas das despesas realizadas.

De fora das "circunstâncias extraordinárias" fica a alegação de problemas técnicos na manutenção da aeronave. Em dezembro de 2008, o Tribunal de Justiça Europeu considerou que tal justificação não se enquadrava naquele conceito.

A associação de defesa do consumidor deixa ainda vários endereços de mail que podem ser úteis:

Onde reclamar

Tap: http://www.flytap.com/Portugal/pt/outros/rodape/fale-connosco

Easyjet: http://support.easyjet.com/contactus

Vueling http://www.vueling.com/pt/somos-a-vueling/contato

Iberia http://www.iberia.com/pt/lojas/

Ryanair: http://www.ryanair.com/pt/questoes/contactar-a-assistencia-ao-cliente/

Brussels airlines http://www.brusselsairlines.com/en-ca/contact-us/Default.aspx

Autoridade Nacional da Aviação Civil: tem funções de regulação, fiscalização e supervisão do setor da aviação civil. É o organismo responsável pela aplicação dos direitos dos passageiros nos voos que partam dos aeroportos nacionais e nos voos provenientes de países terceiros com destino a esses aeroportos, desde que efetuados por transportadoras aéreas comunitárias. Pode apresentar as reclamações à ANAC através do formulário do site ou por correio eletrónico (passageiros@anac.pt).

Entidade nacional competente do país do EEE e Suíça onde ocorreu o incidente: consulte no site da União Europeia. O site disponibiliza ainda um formulário de reclamação em 6 línguas, incluindo a inglesa e a espanhola.

Ainda em relação aos voos da TAP, a fonte oficial da companhia ainda não esclarece, quais os valores em causa, no atual processo, quantos passageiros estão envolvidos e quantos já viram a sua situação resolvida.