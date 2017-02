A companhia aérea irlandesa Ryanair anunciou esta terça-feira que terá voos diários desde o aeroporto alemão de Frankfurt am Main para Lisboa e Porto, reforçando desta forma a oferta de inverno para o mercado português.

“As novas rotas estarão disponíveis para venda no final desta semana”, de acordo com Barbara Casanova, do departamento de vendas e marketing da Ryanair, citada num comunicado da companhia.

Para assinalar o lançamento, a companhia aérea de baixo custo está a propor voos desde 9,99 euros em toda a sua rede, disponíveis para reserva até à meia-noite da próxima quinta-feira (2 de março).

Na passada quarta-feira, o presidente executivo da companhia irlandesa de baixo custo, Michael O’Leary, anunciou numa conferência de imprensa o calendário de inverno 2017 para Lisboa e Porto.

Na altura, o responsável anunciou para o Porto um portfólio com 42 rotas, incluindo uma nova rota para Nápoles (duas vezes por semana) e a inclusão de 10 rotas que transitam do calendário de verão: Carcassone (França), Clermont (França), Copenhaga (Dinamarca), Edimburgo (Reino Unido), Cracóvia (Polónia), Lille (França), Lorient (França), Nuremberga (Alemanha), Estrasburgo (França) e Tenerife (Espanha), que se traduzirão num aumento de 14% do tráfego no Porto.

Do calendário para a Invicta constavam também voos adicionais para o Luxemburgo (seis vezes por semana) e para Roma Ciampino (três vezes por semana).

Já para Lisboa, Michael O’Leary indicou 26 rotas, das quais três novas rotas para Baden (Alemanha), Bruxelas (Charleroi) e Cracóvia (Polónia).

Do calendário da capital constavam também seis rotas novas de inverno para Bolonha (Itália), Glasgow (Escócia), Luxemburgo, Nápoles (Itália), Toulouse (França) e Breslávia (Polónia).