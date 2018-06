A Região dos Vinhos Verdes pretende investir este ano 414 mil euros em promoção nos Estados Unidos, um mercado para onde as exportações aumentaram em dez anos de menos de cinco milhões de euros para mais de 13 milhões.

Entre 2007 e 2017, as vendas de Vinho Verde para o mercado norte-americano cresceram de 4,9 milhões de euros para 13,43 milhões de euros, fazendo com que o valor das vendas nos Estados Unidos corresponda, atualmente, a 21,8 % das exportações deste produto do Norte de Portugal.

Estes valores correspondem a um crescimento das vendas, em termos materiais, de 2,5 milhões de litros em 2007 para 5,1 milhões em 2017, referem dados fornecidos à Lusa pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV).

Segundo esta comissão, apesar de representar uma quota significativa das exportações de verde, os Estados Unidos registam ainda um consumo relativamente baixo de vinho, com uma média de 10 litros anuais per capita – contra os 40 verificados em Portugal.

Os indicadores apontam que o consumo de vinho pelos norte-americanos tem vindo a aumentar, “o que significa que é mais fácil crescer com o mercado do que conquistar quota num mercado estagnado”, refere a instituição.

Por outro lado, apesar de as exportações para aquele país representarem já mais de um quinto das vendas totais de Vinho Verde no estrangeiro, em termos locais este região vinícola ocupa ainda uma diminuta quota de mercado, que a comissão espera ver aumentar nos próximos anos.

Paralelamente a este potencial crescimento, o preço médio do vinho é superior nos Estados Unidos, marcados pela multiplicação de pequenas garrafeiras especializadas na compra a pequenos produtores de alto valor, do que em mercados de dimensão semelhante, como o alemão, onde os clientes são quase exclusivamente supermercados, com preços médios mais baixos.

Face a isto, a Comissão dos Vinhos Verdes tem vindo a reforçar o investimento na promoção nos Estados Unidos, que em 2018 ascenderá a 414.568 euros.

É no âmbito deste esforço promocional que se realiza no sábado a segunda edição da “Vinho Verde Wine Experience”, nos CanoeStudios de Nova Iorque, onde estarão presentes mais de 200 vinhos de 31 produtores nacionais, assim como o presidente da Comissão de Viticultura, Manuel Pinheiro.

O evento, destinado a importadores e jornalistas norte-americanos, contará com cerca de 300 a 400 pessoas por cada uma das três sessões que decorrerão ao longo do dia e nas quais, para além das provas, haverá momentos de entrevistas e degustações com cada produtor.

Decorrerão ainda duas mesas temáticas que incluirão provas educativas a cargo de dois “sommeliers”.