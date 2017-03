O ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva, disse hoje no Parlamento que vai apresentar aos parceiros sociais alterações às pensões para os trabalhadores com carreiras contributivas longas serem compensados.

Dado o exemplo dos trabalhadores que começaram a trabalhar com 12 ou 13 anos, e que quando chegam à idade de reforma, 66 anos, têm carreiras contributivas de 50 anos, Vieira da Silva disse que o modelo atual "penaliza fortemente essas pessoas".

"As alterações vão permitir que aqueles que foram trabalhadores infantis possam ter uma compensação e não ter de trabalhar 50 ou mais anos para ter acesso à idade normal de reforma", disse o governante na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, onde está a ser ouvido.

O ministro afirmou que essas alterações estão a ser feitas e serão apresentadas aos parceiros sociais, assegurando que essa será uma "alteração prudente".