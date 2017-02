O ministro Vieira da Silva garante que não há qualquer acordo com os patrões para não mexer na lei laboral este ano.

A garantia do ministro do Trabalho surge depois de, no fim-de-semana, o jornal Expresso ter avançado que o Governo teria assumido o compromisso com os patrões de não fazer mudanças na lei laboral, para salvar o acordo de concertação social, na sequência do chumbo da descida da TSU.

Já esta segunda-feira, o líder da CGTP, Arménio Carlos, pediu esclarecimentos ao Governo sobre esta mesma questão.

Ouvido esta terça-feira, no Fórum TSF, o ministro da tutela não deixou margem para dúvidas, garantindo que não existe qualquer acordo secreto nesta matéria.

Vieira da Silva adianta que o Governo está sempre aberto a discutir as mudanças na Lei do Trabalho, sendo conhecidas as posições dos parceiros de coligação no Governo.