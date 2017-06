Um novo projeto para construção de painéis de portas para automóveis vai obrigar a multinacional francesa Eurostyle Systems a ampliar a fábrica de Viana do Castelo, lançando uma terceira fase, orçada em oito milhões de euros.

O investimento, hoje apresentado publicamente na Câmara de Viana do Castelo, estará concluído em 2018 e vai criar mais 250 novos postos de trabalho.

Inicialmente a multinacional previa apenas duas fases para o empreendimento instalado na zona industrial de Lanheses, num investimento de 18 milhões. Com a confiança depositada num novo projeto para painéis de porta para automóveis, surge uma terceira fase, permitindo aumentar o investimento para 26,5 milhões de euros", afirmou o diretor da Eurostyle Systems em Portugal, Abílio Ferreira.

A primeira fase do empreendimento industrial que produz plásticos e borrachas para o setor automóvel, já concluída, emprega 35 trabalhadores e, na segunda, prevista para dezembro, com uma linha de produção composta por 24 máquinas, trabalharão 130 pessoas.

Segundo aquele responsável "dentro do grupo francês, a fábrica de Viana do Castelo vai ter o maior volume de faturação, 50 milhões de euros, 14% do volume de negócios".

Já o administrador do grupo francês, François Lemasson, destacou a "facilidade e rapidez de investimento em Viana do Castelo", referindo-se às condições e acompanhamento disponibilizado pelo município.

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, adiantou que "esta nova fase é o retomar da confiança para a instalação de complexos industriais" e referiu que "as condições de acolhimento empresarial de excelência do concelho dão confiança dos investidores".

Em abril de 2016, tendo em conta a importância do investimento, a Câmara de Viana aprovou por unanimidade a atribuição de benefícios fiscais à Eurostyle Systems, no valor de 10.900 euros.

Criado em 1986, o grupo está hoje espalhado por vários países, desde França, Eslováquia, Rússia, Marrocos e Portugal e emprega cerca de 1.500 pessoas, trabalhando para as principais marcas automóveis.