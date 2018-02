Mais de 80% das casas em Portugal foram vendidas em menos de seis meses, com cerca de 55,6% das transações até 175.000 euros, segundo dados da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), hoje divulgados.

De acordo com o barómetro da APEMIP, relativo a dezembro de 2017, “o setor imobiliário português vive um dinamismo que há muito não se verificava, sobretudo no que diz respeito ao segmento habitacional.”

É absolutamente fabuloso assistir a esta dinâmica, sobretudo quando comparada com aquela que existia há cerca de dois/três anos, em que os ativos em carteira levavam até dois anos a ser transacionados” , afirmou, em comunicado, o presidente da APEMIP, Luís Lima, considerando que a “rapidez” agora registada, com mais de 80% dos imóveis a serem transacionados em menos de seis meses, confirma o bom momento do mercado imobiliário.

Os dados do barómetro da APEMIP revelam ainda que “cerca de 55,6% das vendas foi de imóveis de preço até 175.000 euros”, valores que para o representante das empresas de mediação imobiliária “espelham o grosso das vendas feitas no mercado doméstico.”

Em relação às tipologias mais vendidas, cerca de 61% foi de T1 e T2, seguindo-se T3 com 31% das transações efetuadas, segundo os dados do barómetro imobiliário.

“Este é um bom indicador daquilo que é o grosso da procura das famílias, informação que pode e deve ser tida em conta logo que haja o desejado regresso à construção nova”, defendeu o presidente da APEMIP, advogando que o grande desafio do setor em Portugal é “a ausência de ‘stock’ imobiliário nas cidades, que é o principal fator para o acentuo de preços que se tem verificado no mercado.”

Na perspetiva de Luís Lima, o regresso à construção nova começa a ser “inevitável”, “caso contrário, os problemas habitacionais acentuar-se-ão ainda mais”, já que a oferta é cada vez menor e não dá resposta às necessidades da procura.

Ao construirmos novo, estaremos a criar vantagens para as famílias, que encontrarão no mercado ativos à medida das suas possibilidades, para as imobiliárias, que terão mais produto para comercializar e para suprir as necessidades dos seus clientes, para a banca, que garantirá dividendos por via do financiamento ao investimento e por via do crédito à habitação, para as construtoras, que voltarão ao ativo criando mais emprego, e para o próprio mercado imobiliário que tem necessidade de aliviar os preços e de dar resposta às necessidades habitacionais”, declarou o representante da APEMIP.