São sete os projetos de jovens que ganharam o Orçamento Participativo Jovem Portugal. O Centro da Juventude de Lisboa será, esta segunda-feira, o palco da apresentação pública destes projetos, que vão receber verbas para se tornarem uma realidade.

Para esta primeira edição, o OPJP dispõe de 300 mil euros para financiamento. O Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP) foi aprovado em Conselho de Ministros em setembro, com o objetivo de reforçar a qualidade da democracia e o maior envolvimento dos cidadãos jovens nos processos de decisão. Recebeu 400 propostas e teve 10 mil votantes.

“Liga-te à Pateira”

É um dos projetos vendedores. Apresentado por Inês Tavares de Castro, Hélder da Silva Arede e Alexandre Resende Reis Pires,propõe a reabilitação do percurso pedestre que liga a zona da Pateira de Óis da Ribeira (concelho de Águeda) até ao afluente em Requeixo (concelho de Aveiro), numa ligação com uma extensão aproximada de 3,6 quilómetros.

“Arribeirar”

A jovem Sandrina Dias Pereira propõe recuperar um bosque à beira-rio que liga as terras de Ameal e Vale Domingos, no município de Águeda, reintroduzindo fauna e flora autóctone.

“O Grande Livro do Parque”

Este projeto visa a criação de um centro interpretativo pedagógico no parque botânico de Vale Domingos (próximo da cidade de Águeda). A autora é Catarina Isabel Oliveira Tomaz.

O objetivo é transformar visitantes em pequenos cientistas através de uma experiência simulada de trabalho de campo, descobrindo espécies, aprendendo a observar com detalhe e participando em iniciativas de proteção da biodiversidade.

"Banco de Ajudas Técnicas Desportivas"

Proposto por Maria Margarida de Carvalho Patrocínio, é iniciativa que visa proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência motora, permitindo e fomentando a prática desportiva através da cedência gratuita, a título temporário, de equipamentos adaptados para a prática desportiva.

“Gym4All”

Nasceu da paixão de um grupo de jovens praticantes de uma modalidade que surgiu e existe apenas em contexto escolar no concelho de Seia: a ginástica, como explicou Bruna Cosme Martins.

O objetivo é criar, em parceria com entidades do concelho, um projeto de desenvolvimento da modalidade.

“APP Caderneta do Aluno”

Ana Teresa da Silva Bento ganhou financiamento para pôr em prática esta iniciativa, que visa criar um vínculo mais forte e uma comunicação permanente entre encarregados de educação e professores.

Através desta aplicação, qualquer pai pode aceder fácil e gratuitamente ao comportamento/assiduidade e empenho do seu educando, através do seu smartphone.

"Minhotacleta"

Já Marta Silva e Joana Amorim apresentaram um projeto de partilha gratuita de bicicletas no distrito de Viana do Castelo, a Minhotacleta.

O projeto prevê a aquisição de bicicletas que estarão disponíveis em parques e infraestruturas de apoio ao turismo, podendo cada cidadão levantar as bicicletas num ponto e entregá-las noutro diferente mediante a apresentação de um cartão ou código.

Apresentação no YouTube através do Maluco Beleza

A sessão de apresentação destes projetos vencedores vai ter transmissão ao vivo no canal do YouTube “Maluco Beleza” e em simultâneo nas plataformas do #OPJovem.

O apresentador Rui Unas vai conversar com o ministro da Educação e com os jovens proponentes dos projetos vencedores da edição 2017.