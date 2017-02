O Novo Banco vai duplicar as comissões e, em alguns casos, os clientes vão pagar até mais do que isso. As novas taxas entram em vigor entre março e abril e a tabela que as define já foi enviada, por e-mail, aos clientes da instituição liderada por António Ramalho.

As comissões em contas de depósitos à ordem mais do que duplicam, sendo que os aumentos são transversais às 18 hipóteses possíveis, sendo que algumas se desdobram em ‘com’ ou ‘sem’ bonificação.

Por exemplo, quem tenha uma conta "Novo Banco 100%", com bonificação, em vez de um euro passa a pagar 2,5 euros por mês.

Já para a conta "Novo Banco 360º", com bonificação, a taxa passa de 1,5 euros para € 3,75.

Num outro exemplo, o crédito à habitação, já a partir de 18 de março a comissão de liquidação de prestação passa de 2,15 euros para € 3,5.

Também aumentam as comissões de processamento de leasing imobiliário, estas a partir de 16 de março.

O mesmo acontece com alguns valores cobrados nas transferências para contas de outros bancos e com os cartões de crédito, que passam a custar 25 euros, em vez de € 15. Em ambos os casos, estas alterações estarão em prática a 16 de abril.

Recorde-se que o Novo Banco continua em processo de venda não se sabendo ainda quando será concluído. Seja como for, na semana passad o ministro das Finanças disse, em Bruxelas, que está a avançar “com bastante intensidade”.