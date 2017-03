A Mercadona está em processo de recrutamento, em Portugal. A cadeia espanhola de supermercados está à procura de 350 trabalhadores para as quatro lojas que pretende abrir em 2019, no norte do país.

Do total de contratações, a Mercadona precisa de 200 pessoas para as lojas e tem, ainda, 150 vagas para cargos de direção intermédia, segundo o Dinheiro Vivo/Diário de Notícias.

O terreno para uma das lojas já está comprado, segundo adianta a empresa no seu site. E já não falta assim tanto para 2019.

O anúncio do projeto internacional da Mercadona, com a entrada em Portugal, em conjunto com o lançamento do Novo Modelo de Loja Eficiente foram dois dos marcos fundamentais da empresa em 2016", lê-se no site da Mercadona.

A TVI24 tentou contactar a Mercadona para saber mais pormenores sobre o plano de contratações em Portugal, estando a aguardar uma resposta.

Quem estiver interessado em trabalhar na cadeia de supermercados poderá enviar uma candidatura através da própria página da Internet da empresa.

A Mercadona encerrou o ano de 2016 com 79.000 funcionários, ano em que o seu lucro subiu 4% para 636 milhões de euros. O investimento, este ano, vai aumentar de 685 milhões para "o maior investimento da sua história: entre 1.000 e 1.200 milhões de euros", parte dele em Portugal.