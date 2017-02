A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que a dívida pública tenha subido para 130,2% do Produto Interno Bruto no conjunto do ano passado, acima do previsto pelo Governo não só para 2016, mas também para este ano.

A UTAO estima que a dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) no final de 2016 se tenha situado entre 129,8% e 130,5% do PIB", sendo o valor central da estimativa 130,2%, segundo uma nota do grupo de especialistas independentes que apoia o Parlamento e a que a agência Lusa teve hoje acesso.

Esta estimativa, a confirmar-se, significa um decréscimo face ao valor registado no final do terceiro trimestre do ano passado, de 133,4% do PIB, mas significa um aumento em relação a 2015 e "um desvio face ao previsto para o final do ano pelo Ministério das Finanças no âmbito do Orçamento do Estado para 2017 (OE2017)".

Uma estimativa que surge no dia de outra: as Previsões de Inverno da Comissão, que reviu em alta o crescimento português de 2016 e para 2017, mas apontou ainda preocupações face ao défice, devido às dúvidas em relação à banca, e em relação à pujança da subida do investimento.