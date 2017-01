Numa altura em que está a decorrer o período de Oferta Pública de Aquisição do acionista CaixaBank sobre o BPI, o presidente executivo do banco, Fernando Ulrich, falou aos jornalistas para dar conta, entre outros aspetos, do capital destruído na banca portuguesa ao longo dos últimos anos.

"Houve uma destruição de 35 mil milhões de euros em capital" na banca portuguesa nos últimos 16 anos. "Um montante colossal", diz.

Mas Ulrich garante que quem perdeu foram os acionistas e que o interesse dos contribuintes foi muito bem defendido pelo Estado.

O BPI pegou em números que são públicos e fez contas ao estado da banca portuguesa para concluir que, de 2001 a 2017, nos cinco maiores bancos - CGD, BCP, BES/Novo Banco, Banif e BPN - houve uma destruição de 35 mil milhões de euros em capital, o equivalente a 19% da riqueza gerada em Portugal em um ano.

Os aumentos de capital ascenderam a 42.400 milhões e os dividendos pagos aos acionistas foram de apenas 6.823 milhões.

O BPI pretende assim contestar a ideia de que "os custos dos bancos têm sido suportados pelos contribuintes”.

“É mentira!", sublinhou o líder do BPI.