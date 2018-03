A Vodafone recorreu à Justiça para tentar travar a compra da Media Capital, dona da TVI, pela francesa Altice. O anúncio foi feito pelo presidente da operadora no Parlamento, Mário Vaz, alegando que o parecer da ERC de outubro do ano passado ia no sentido de chumbar o negócio, pelo que a providência cautelar interposta vai no sentido de pedir "a suspensão da eficácia da intervenção da Autoridade da Concorrência no processo".

A ERC tinha tomado decisão válida, eficaz e vinculativa. Foi esta a visão desde a primeira hora e nao vemos que pudesse ser de outra forma. Seria muito estranho que uma temática como esta da comunicação social, fosse objeto de potencial aquisição, sem que houvesse intervenção do regulador - aliás, o único regulador que, juntamente com o Banco de Portugal tem previsão e garantia constitucional - não se pronunciasse sobre o tema. Na nossa ótica, essa pronúncia foi válida".

A Vodafone quer, portanto, que a decisão da ERC seja tomada como "definitiva".

O negócio teve parecer negativo da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), um parecer que não é vinculativo. O mercado ficou, então, a aguardar o parecer da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), considerado pela AdC como vinculativo.

A questão é que a deliberação, que defendia que a operação "não permite antever benefícios em prol do pluralismo no sistema mediático português", contou apenas com os votos favoráveis dos vogais do conselho regulador, Arons de Carvalho e Luís Roseira, e com a oposição do presidente Carlos Magno, que estava já em final de mandato.

Para Mário Vaz, dois votos é "maioria suficiente" para que a decisão da ERC seja "vinculativa", sendo desnecessário, no seu entender, que a AdC continue o processo.

Pelo facto de os três membros do Conselho Regulador da ERC não terem chegado a acordo sobre a proposta de compra é que o processo passou para a alçada da AdC, à qual caberá uma decisão final.

"Não escondo que temos interesse que negócio não avance"

O presidente da Vodafone disse ainda aos deputados que faz sentido a "casa da democracia ser o sítio" onde o negócio se debate.

Esta aquisição traz impacto para o nosso negócio (...), não escondo que temos interesse que o negócio não avance"

Ao mesmo tempo, referiu que a posição da Vodafone passa pelas "consequências alargadas" da operação se chegar "a bom porto".

A comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, começou hoje a ouvir várias entidades no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda sobre o processo de compra da Media Capital pela Altice Portugal. A primeira foi, então, a Vodafone.