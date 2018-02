O grupo Media Capital, dono da TVI, terminou 2017 com um lucro de 19,8 milhões de euros, num ano em que o grupo manteve a liderança das audiências de televisão e reforçou as audiências na rádio.

Os lucros cresceram 4% face ao ano de 2016. Os ganhos antes de impostos e amortizações atingiram os 40 milhões de euros, ajudados por uma redução de custos de 5%.

Num ano difícil no mercado publicitário, a Media Capital arrecadou receitas de mais de 165 milhões de euros. Em 2017, a TVI registou um quota de audiência no total do dia de 21% é desde 2005 líder das audiências em Portugal.

Já as rádios do grupo atingiram uma audiência média de 36,4%, graças à liderança da rádio Comercial nas manhãs e à subida da M80.

Também a Plural manteve o ano passado a liderança na produção audiovisual, na ficção e no entretenimento.