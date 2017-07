A Prisa aceitou a oferta vinculativa da francesa Altice para comprar a totalidade da participação no grupo Media Capital, dono da TVI e da TVI24. O negócio está avaliado em 440 milhões de euros, segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O preço final ainda dependerá de alguns ajustes.

A Prisa vai transmitir à MEO, filial da Altice, a totalidade da sua participação na Media Capital que representa cerca de 95% do seu capital social.

"As partes subscreveram um contrato de compra e venda mediante o qual a Prisa transmitirá à MEO - Serviços de Comunicação Multimédia S.A., filial da Altice, a totalidade da sua participação na Media Capital, que representa 94,69% do seu capital social", lê-se ainda no comunicado enviado da Prisa, que a Media Capital deu conhecimento ao regulador de mercado português, a CMVM.

Neste processo, vai decorrer ainda uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), lançada pela MEO sobre os restantes 5% do capital, que foi comunicada ao regulador, esta madrugada.

A compra da Media Capital marca a entrada da Altice no setor da comunicação social em Portugal e faz parte da estratégia global do grupo, que se dispõe a oferecer mais conteúdos aos consumidores, apostando em produções e formatos locais.

A operação fica condicionada à obtenção da autorização das entidades reguladoras - Autoridade da Concorrência e Entidade Reguladora para a Comunicação Social.