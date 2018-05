As receitas turísticas continuam a crescer de forma expressiva no nosso país. De acordo com os dados do Banco de Portugal hoje divulgados, as receitas turísticas cresceram 20,3% no passado mês de março face a igual período do ano passado, para um total de 1.021 milhões de euros.

Foi a primeira vez que se ultrapassou a marca dos mil milhões de euros de receitas no mês de março.

Em termos acumulados, desde o início do ano, as receitas estão a crescer 17,4%.

Este comportamento extremamente positivo das receitas evidencia que o Turismo está a crescer mais em valor do que em número de turistas. Nos três primeiros meses deste ano, os hóspedes aumentaram 7,7% e as dormidas 7,6%, pelo que o ritmo de crescimento das receitas mais que duplica o dos visitantes.

Em março, os mercados que mais cresceram nas receitas foram Espanha (+42,7%), Alemanha (+30,6%), Irlanda (+23,4%) e Estados Unidos da América (+21,3%).

No acumulado de 2018, Alemanha, Espanha e EUA são os países que registam crescimentos mais expressivos nas receitas.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, realça que “pela primeira vez conseguimos ultrapassar mil milhões de euros de receita turística no mês de março, o que demonstra que estamos a conseguir afirmar Portugal como um país atrativo ao longo de todo o ano e a alargar o turismo a todos os meses”.