Os residentes em Portugal estão a praticar mais turismo dentro de portas. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, no terceiro trimestre de 2016, os residentes realizaram 7,63 milhões de deslocações turísticas, correspondendo a um acréscimo de 9,6% face ao trimestre homólogo de 2015 e à descida a que se assistiu no trimestre anterior.

As deslocações de curta duração aumentaram 11,8%, correspondendo a 52,5% do total. As deslocações ao estrangeiro cresceram 7,1% (+1,3% no segundo trimestre de 2016), representando 9,4% do total, mas foram as deslocações em território nacional que mais aumentaram neste período: +9,9%, diz o instituto.

“Lazer, recreio ou férias” foi a principal motivação para viajar, tendo-lhe correspondido 4,6 milhões de deslocações (59,9% do total). Para “visita a familiares ou amigos” realizaram-se 2,5 milhões de deslocações (32,2% do total), tendo as viagens por motivos “profissionais ou de negócios” (359 mil) mantido o seu peso relativo (4,7%).

O “alojamento particular gratuito” aumentou a sua expressão, agregando 61,6% das dormidas. Os “hotéis e similares” reuniram 21,3% das dormidas no trimestre, refere ainda o INE.