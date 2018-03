Os turistas chineses gastam em média pelo menos 650 euros todos os dias. Para debater o impacto do Turismo de Qualidade e de Compras enquanto motor económico e social em Portugal, especialistas de diferentes setores juntaram-se, esta sexta-feira, em Lisboa. O Summit Shopping Tourism & Economy Lisbon 2018, que se realizou pela primeira vez em Portugal, analisou as várias ofertas turísticas e estratégias para trazer para Portugal os turistas mais gastadores.

A cimeira, organizada por um comité presidido por João Vasconcelos, anterior secretário de Estado da Indústria, reuniu membros do Governo e representantes de entidades públicas e privadas para debaterem a criação de modelos sustentáveis que permitam ganhar escala e competitividade, com impactos económicos e sociais, no sentido de reforçar o prestígio e a credibilidade do país como destino para o Turismo de Compras.

Em declarações à TSF, o presidente do comité organizador da cimeira, João Vasconcelos, sublinhou que turistas como os chineses, que gastam mais num dia do que os europeus numa semana, fazem parte do top 3 dos turistas que em Portugal mais fazem compras.

À TVI24, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, referiu que o turismo de compras é segmento em crescimento, que regista um aumento exponencial a nível mundial e em que Portugal ocupa lugar de destaque.

Esta cimeira vir para Portugal é mais um fator de reconhecimento, de que de facto Portugal está a liderar no turismo mundial. Portugal teve em 2017 um dos melhores anos de crescimento da sua história: atingiu o recorde absoluto de turistas, cresceu 19% em termos de receitas do turismo. Isto foi o resultado de um trabalho muito forte de aumento de rotas e de operações (…) Foi um trabalho muito forte também de promoção turística em novos mercados (…) E o que temos hoje é mais turistas (…) a gastarem mais em Portugal, a virem para hotéis de mais qualidade, a fazerem mais compras em Portugal e, nesse sentido, a darem mais impulso à economia, a criarem mais emprego em Portugal”, explicou.

Manuel Caldeira Cabral anunciou a entrada em vigor do e-Tax Free, que visa simplificar as compras dos estrangeiros que visitam Portugal.

O e-Tax Free significa que os turistas, ao comprarem, vão ter diretamente a possibilidade de terem desconto do IVA, na hora, podendo depois passar a fronteira com esse certificado, sem mais problemas ou mais filas para recuperarem o IVA das suas compras”, explicou o governante, durante a sessão de abertura da cimeira, no Four Seasons Ritz Hotel Lisboa.

Manuel Caldeira Cabral revelou que o e-Tax Free arranca de forma piloto a 1 de Abril, chegando a todo o país poucos meses depois, a 1 de Julho. O ministro considerou que esta ferramenta vai funcionar como um incentivo ao consumo de quem visita o país.

Este é um enorme incentivo às compras dos estrangeiros que nos visitam, para que estas compras se reforcem ainda mais, mas é também uma forma de percebermos melhor quem nos visita e para que quem nos visita e faz gastos, cria emprego em Portugal e estimula a nossa economia, consiga fazê-lo com esses incentivos fiscais a que tem direito e com muito mais facilidade”, acrescentou.

O titular da pasta da Economia considerou ainda que o e-Tax Free “vai facilitar a vida às lojas, na sua relação com os turistas, e vai facilitar o trânsito no aeroporto de Lisboa e nos outros aeroportos do país, fazendo com que seja mais fácil e menos stressante para quem fez compras em Portugal, recuperar os créditos fiscais”.

Na sua intervenção, Manuel Caldeira Cabral referiu os recentes dados do INE que dão conta do crescimento sustentado do turismo no país que recebeu um milhão de visitantes só no mês de Janeiro. O ministro sublinhou que o impacto deste crescimento turístico vai muito além dos hotéis, das companhias aéreas e até das vendas em estabelecimentos comerciais. Reflete-se também, afirmou o governante, “na reestruturação das nossas cidades e influencia também o crescimento regional”.

A fazer prova de que o turismo de qualidade influencia o crescimento das regiões, o presidente da Câmara do Porto disse que se nota que há cada vez mais turistas na cidade com poder de compra e com vontade de consumir.

O turismo está a mudar na cidade do Porto (…). O turista que vem agora está disponível para consumir”, declarou Rui Moreira à TVI24, na cimeira que se realizou em Lisboa.

E quando se fala de consumo, a gastronomia, e sobretudo a gastronomia de topo, é uma excelente razão para se viajar. O assunto também esteve em destaque na cimeira. O chef de cozinha José Avillez afirmou à TVI24 que "é fácil prender os turistas pelo estômago". O também empresário revelou que os estrangeiros já valem 70% da faturação nos seus restaurantes.

A indústria da música é outro dos setores que puxa pelo turismo, mais concretamente pelo de curta duração: o chamado “city break”. É um setor que reclama mais investimento para conseguir crescer e competir com outras capitais.

Durante a cimeira, Álvaro Covões, da produtora Everything Is New, sublinhou à TVI24 que faltam salas de espetáculos.

“Entre 1974 e 2018 Lisboa perdeu metade das salas de teatro”, referiu.