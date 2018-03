Lisboa é a 5ª cidade europeia com mais visitas previstas para o período da Páscoa em 2018, de acordo com o novo relatório sobre as Tendências de Destinos durante a Páscoa na Europa (Easter Trending Destination Europe), elaborado pela plataforma Airbnb, mantendo a tendência de crescimento dos últimos anos quanto ao número de reservas para este período do ano.

Depois de Lisboa, a cidade do Porto, a região do Algarve e a região de Setúbal surgem como os destinos mais procurados na plataforma Airbnb, seguidos pela Madeira e pelos Açores. De acordo com o relatório, na Europa, da lista das 20 cidades mais procuradas nesta altura do ano fazem parte destinos de norte a sul de Portugal, incluindo Leiria, Aveiro, Braga, Coimbra, Viana do Castelo, Beja, Évora e Viseu

As cidades de Castelo Branco e de Aveiro surgem como aquelas que registam maior tendência de crescimento ao nível das reservas na plataforma da Airbnb: Castelo Branco mostra um crescimento de 136%, enquanto Aveiro atraiu mais 61% de reservas em relação a 2017.

A lista da Airbnb sobre os destinos mais procurados na Páscoa indica que Portugal é o 11º país com mais hóspedes projetados para este período festivo de 2018 na plataforma – cerca de 92 mil.

Em contrapartida, mais de 18 mil portugueses estão também a usar a plataforma da Airbnb para reservar alguns dias de férias de Páscoa em vários destinos por toda a Europa.

O ranking dos países mais visitados nesta altura do ano é liderado pelos Estados Unidos, com cerca de 900 mil hóspedes esperados, pela França (350 mil), Espanha (310 mil) e pela Grã-Bretanha (250 mil hóspedes).

No topo das cidades mais escolhidas para esta Páscoa está Paris, seguida de Londres, Roma e Barcelona, que se mantêm no topo das preferências já reveladas pelos viajantes na altura da Páscoa em 2017. Logo atrás de Lisboa surge a cidade de Madrid como uma das cidades europeias mais procuradas na Plataforma Airbnb para a Páscoa de 2018.