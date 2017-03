A Estratégia Turismo 2027 (ET27) pretende duplicar, em dez anos, as receitas turísticas, passando dos 12,7 mil milhões de euros registados em 2016 para 26 mil milhões de euros.

Na apresentação feita esta quarta-feira da ET27, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, define-se ainda o objetivo de estimular a procura turística, aumentando o número de dormidas de 53,5 milhões de 2016, para 80 milhões.

No plano social, a ET27 definiu ainda como meta “chegar ao índice de sazonalidade mais baixo de sempre”, “aumentar as habilitações dos profissionais do turismo, duplicando o nível de qualificações do ensino secundário e pós-secundário”, assim como “assegurar que o turismo gera um impacto positivo nos territórios em que a atividade turística acontece”.

Na ET27 estão ainda incluídos objetivos sobre gestão da energia, água e resíduos.