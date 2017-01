Vieira da Silva acusou o PSD de estar “atolado num lamaçal de contradições” e de não ter “nenhuma posição” sobre algo tão importante para o país como a Taxa Social Única. O ministro do Trabalho e da Segurança Social defendeu o acordo conseguido na concertação social, esta quarta-feira, no Parlamento, considerando que a redução da TSU é uma medida “adequada” para ajudar as empresas a acomodar a subida do salário mínimo.

“Há quem esteja atolado num lamaçal de contradições. (…) O PSD de hoje não tem a mesma posição que o PSD de ontem, o PSD de hoje não tem nenhuma posição sobre algo tão importante para o país como o que estamos a discutir hoje.”

Num discurso em que teceu duras críticas ao PSD, Vieira da Silva afirmou que o maior partido da oposição não tem é coragem de dizer que é contra o aumento do salário mínimo.

“O partido da oposição não teve a coragem de dizer que este aumento [do salário mínimo] não se devia verificar.”

O governante defendeu o acordo conseguido na concertação social, destacando que este aumento do salário mínimo, para 557 euros, é "um aumento importante para combater a pobreza" e "representa um sinal de confiança e estímulo para a economia".

No entanto, frisou, “é um esforço para as empresas, particularmente as mais frágeis e de menor dimensão”. Neste sentido, Vieira da Silva vincou que a redução da TSU é uma medida "adequada" para ajudar as empresas a acomodar esta subida.