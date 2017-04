As conclusões da auditoria do Tribunal de Contas à atividade dos Fundos de Estabilização Tributário e Aduaneiro apontam para a falta de conformidade e de transparência das suas contas face aos princípios orçamentais, de acordo com o relatório divulgado esta quinta-feira, lido pela agência Lusa.

As contas dos Fundos não são conformes aos princípios orçamentais nem transparentes pois deveriam mostrar que os Fundos veiculam, apenas, a consignação de receitas do Estado para pagamento de despesas do Estado com os trabalhadores da AT [Autoridade Tributária e Aduaneira]", considerou o Tribunal de Contas que examinou as contas de 2015.

O Tribunal de Contas salienta ainda que "as operações subjacentes estão materialmente afetadas por erros, em 2015, devido aos quais o relatório expressa uma opinião de auditoria desfavorável sobre a respetiva legalidade e regularidade".

Os Fundos de Estabilização Tributário e Aduaneiro (FET e FEA) do Ministério das Finanças destinam-se a financiar os suplementos remuneratórios atribuídos aos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Sublinha-se que os Fundos acumularam disponibilidades manifestamente excessivas (1.163 milhões de euros no final de 2015) face às necessidades, ao arrepio das boas práticas de gestão financeira", realça o Tribunal de Contas.

"Reapreciar a utilidade" dos Fundos

Para o Tribunal de Contas, "o pagamento de remunerações financiado por coimas e outras penalidades deveria ter sido permanentemente monitorizado e incluir a sistemática simplificação dos procedimentos de cobrança na perspetiva do contribuinte".

Ao invés, assistiu-se ao aumento das obrigações dos contribuintes sem contrapartida na redução do montante das coimas", refere o documento.

Perante estas conclusões, o Tribunal de Contas recomenda que se promovam "as iniciativas pertinentes para reapreciar a utilidade dos Fundos de Estabilização Tributário e Aduaneiro".

E que se seja feita "a tomada das decisões de reforma que se mostram necessárias à luz das atuais restrições orçamentais".

O Tribunal considera que se deve "assegurar a contabilização verdadeira, apropriada e transparente da parte das receitas do Estado consignada aos Fundos (uma prática excecional e transitória nos termos da própria lei), bem como das despesas do Estado que estes financiam".

Os outros objetivos são de "uniformizar o regime de pessoal, carreiras e estatuto remuneratório (incluindo suplementos) dos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira" e de "ponderar a afetação de recursos financeiros do Estado face às necessidades".