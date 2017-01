O Tribunal de Contas encontrou deficiências nas contas da Entidade Reguladora da Saúde e concluiu que esta cobra taxas excessivas. As receitas provenientes das taxas pagas pelos prestadores de cuidados são "substancialmente superiores" aos custos operacionais do regulador - são estas as palavras que constam no relatório de auditoria às contas de 2015 da ERS.

O Tribunal de Contas emite um juízo desfavorável sobre a fiabilidade das demonstrações financeiras. Não refletem de forma verdadeira e apropriada a situação económica, financeira e patrimonial"

O Tribunal encontrou insuficiências no sistema de controlo interno, nomeadamente quanto ao registo e controlo da receita e do património.

Quanto às taxas, concluiu-se que originaram a acumulação de excedentes de tesouraria no total de 16,9 milhões de euros que seriam suficientes para financiar a atividade da ERS durante quase quatro anos. Por isso, o TdC recomenda aos ministérios da Saúde e das Finanças que promovam uma "eventual revisão dos critérios da contribuição regulatória e das taxas de registo", cita a Lusa.

A ERS cobra aos prestadores da saúde taxas de regulação e taxas de inscrição: as primeiras originaram receitas de 6,6 milhões de euros e as segundas renderam 1,1 milhões.

O que diz a Entidade Reguladora da Saúde?

Fazendo uso do contraditório, a ERS explicou que o valor acumulado em excedente de tesouraria foi resultado da limitação da contratação de recursos humanos que foi imposta e refere que o número de trabalhadores se encontra manifestamente aquém das necessidades.

Argumenta ainda que quando a estrutura da entidade atingir a dimensão considerada necessária, os excedentes de tesouraria que se verificaram irão reduzir-se ou desaparecer.

O TdC recomendou ainda ao Governo que promova um esforço de acompanhamento da gestão da ERS.

Outras irregularidades

O tribunal conclui também que o número de dirigentes por trabalhador na ERS era excessivo (um dirigente para cada 2,87 trabalhadores), o que supera em mais do dobro a média de trabalhadores por dirigentes das outras entidades reguladoras. Este rácio entre dirigentes e trabalhadores foi resultado de uma reestruturação interna iniciada em 2013.

Foram encontradas ainda insuficiências no controlo da assiduidade, da pontualidade e do cumprimento do período de trabalho e na atribuição de apoios financeiros a trabalhadores.

O Tribunal registou também a utilização particular e indevida da viatura afeta ao presidente do conselho de administração.